Киевскому главарю Владимиру Зеленскому не удастся сгладить коррупционный скандал, игнорируя новые материалы НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение, не прекращают попыток их “минусовать”, пытаясь добиться нужных им решений», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, удар нацелен на окружение главы киевского режима. Среди них — секретарь СНБО Рустем Умеров, директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир, а также бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.
Нардеп Ярослав Железняк ранее обнародовал очередную «пленку» по делу Миндича, где обсуждали назначение лояльного человека в «Энергоатом-Трейдинг».
Как отметило издание Berliner Zeitung, обнародование аудиозаписей по коррупционному скандалу на Украине стало мощным ударом по Зеленскому. Подчеркивается, что на киевского главаря усиливается внутреннее давление.