Как пройдут парады Победы в регионах России

Празднование Дня Победы для многих россиян неизменно ассоциируется с масштабными военными парадами. Но в последние годы в условиях специальной военной операции эти мероприятия часто проходят с ограничениями. А в некоторых городах в целях безопасности их и вовсе приходится отменять. Корреспонденты «РГ» выяснили, где парады Победы пройдут в привычном режиме, а где посмотреть на марширующих военных и колонны техники не удастся.
Первые в стране.
Первыми День Победы начнут праздновать, конечно, дальневосточники, ведь на Востоке солнце встает раньше всего. Самый первый по времени парад с участием около 900 человек состоится в Южно-Сахалинске на площади Победы. Следующим примет эстафету Петропавловск-Камчатский, где пройдет парад войск и сил на Северо-Востоке РФ.
Главный дальневосточный парад состоится в Хабаровске на площади имени Ленина с участием тысячи военнослужащих и механизированной колонны исторической и современной военной техники. В центре города на время мероприятий будет запрещена парковка автомобилей.
Во Владивостоке в параде на улице Светланской будут только пешие расчеты. Вместо прохождения колонны военной техники планируется показ театрализованного представления, где 200 ребят будут выступать в белых костюмах с красными гвоздиками под песни Победы. В Уссурийске запланирован парад с участием свыше 1000 человек и боевой техники.
В амурском Белогорске парад пройдет на центральной площади города без механизированной колонны, которая отменена по решению антитеррористической комиссии из-за усиления мер безопасности. В столице Забайкалья — Чите, а также столице Бурятии Улан-Удэ военной техники на параде также не будет.
В других столицах субъектов ДФО, таких как Анадырь, Благовещенск, Якутск запланированы торжественные прохождения войск, сотрудников силовых структур и МЧС, кадетов и юнармейцев. После парадов начнутся шествия «Бессмертного полка». Памятная акция везде пройдет очно.
Легендарная техника.
Не останутся без парадов Победы и сибиряки. В Красноярске из-за строительства метрополитена парад вновь пройдет на правом берегу Енисея. В 12:00 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» у мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» начнется торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов силовых структур и курсантов вузов. Здесь же в 13:30 пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк» — по улицам и проспектам пройдут колонны сибиряков с портретами своих родных-фронтовиков.
В Иркутске программа праздничных мероприятий начнется у «Вечного огня». Там состоится традиционный митинг, который завершится возложением цветов к мемориалу. Парад тоже запланирован — перед зданием областного правительства — но в этом году решено обойтись без военной техники. Зато по площади торжественным маршем пройдут не только подразделения Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, но и курсанты Восточно-Сибирского института МВД России. Завершит парад шествие Бессмертного полка.
В Новосибирске 9 мая отметят военным парадом войск сибирского гарнизона, который начнется в 10 утра по местному времени. Вслед за военными по центру города проедет ретротехника. Курсанты вынесут большую копию Знамени Победы, знамена Сибирских дивизий, союзных республик, флаг СССР и Флаг Победы. Сразу после парада Победы стартует «Бессмертный полк». Колонна участников акции выдвинется от часовни Николая Чудотворца.
Омск будет отмечать 81-ю годовщину Победы масштабным шествием «Бессмертного полка» и парадом Омского гарнизона с участием 1000 военнослужащих и яхтенного флота. Парад техники при этом решили не проводить. Исключение сделано лишь для легендарного танка Т-34, который проедет по Соборной площади как символ эпохи. Тем более, что омичи имеют к легендарной машине самое непосредственное отношение. Производство Т-34 началось в марте 1942 года, на эвакуированном заводе в Омске. За годы Великой Отечественной войны с конвейера Омсктрансмаша сошло около семи тысяч боевых машин Победы.
В Кузбассе торжественные марши с участием военной техники и личного состава пройдут в День Победы в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. В областном центре праздничную колонну возглавит легендарный Т-34, обнаруженный поисковиками в лесах Псковской области и восстановленый. Вот уже больше пяти лет 9 Мая танк выходит на парад. А всего по кемеровской Площади Советов в субботу пройдет около двадцати боевых машин, включая «Катюшу» на базе грузовика Studebaker, зенитную установку С-60 и «полуторку» — грузовик ГАЗ-АА.
В Екатеринбурге отказываться от парада тоже не стали. Но пройдет он без демонстрации военной техники. А вот в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме планируют показать боевые машины военных лет из коллекции уникального уральского музейного комплекса ретро техники. Впервые торжественное шествие откроет авиатехника военных времен. В частности, легендарный советский истребитель И-16.
Компромиссные варианты.
В Челябинске парад ко Дню Победы состоится после традиционного торжественного возложения цветов к Вечному огню на Аллее Славы. В 11 утра на площади Революции начнется торжественное построение войск Челябинского гарнизона. Маршем пройдут рота барабанщиков, пешие расчеты и курсанты военных училищ. Однако от парада военной техники здесь тоже решили отказаться, как и от традиционного для завершения парада выступления творческих и танцевальных коллективов. Зато сразу после парада развернут полевые кухни и начнут кинопоказы под открытым небом.
В Уфе ключевым событием парада Победы станет торжественное прохождение военнослужащих по проспекту Октября. С 12 до 13 часов там можно будет увидеть 25 парадных расчетов. В их составе — 2000 человек: военнослужащие Уфимского гарнизона, участники СВО, ветераны, курсанты и кадеты. За военнослужащими будут следовать 300 школьников — это кадеты школы-интерната имени Мусы Гареева, учащиеся «шаймуратовских» классов, юнармейцы и кадеты морских пехотинцев. Они пронесут развернутые флаги — копии Знамени Победы, а также флаги России, Башкортостана и Уфы. Затем по проспекту проедет военная техника — 16 единиц, среди которых четыре машины времен Великой Отечественной войны. Замыкать шествие будет авиация. Над городом пролетят три вертолета Ка-32, Ка-26, Ми-8 и пять самолетов малой авиации с флагами России и Башкортостана.
В столице Татарстана Парад Победы состоится как обычно на площади Тысячелетия перед Казанским Кремлем. Его репетиции проводят в городе с начала недели. Что касается участия военной техники, то здесь власти нашли компромиссное решение. Она проедет по некоторым улицам города 8 мая в рамках акции «Парад у дома ветеранов». Маршрут движения не затронет центр. А 9 мая перед горожанами торжественно пройдут только войска Казанского гарнизона. Боевые машины, включая легендарные танки Т-34 и ИС, в торжествах задействуют лишь в качестве экспонатов выставки под открытым небом.
Парад Победы в Самаре тоже состоится, но как предупредил губернатор региона Вячеслав Федорищев «будут введены ограничения с учетом беспилотной опасности». Они коснутся как самого парада, так и сопутствующих акций. Но все же военные и техника, как и всегда, стройным маршем пройдут по самой большой площади в Европе — имени Куйбышева. В параде примут участие 1300 человек. А вот количество трибун с традиционных восьми сократят до двух. Попасть на Парад Победы можно только по пригласительным билетам.
Триколор в небе.
В Ульяновске парады с прохождением войск местного гарнизона в День Победы организуются ежегодно. И 81-я годовщина не станет исключением. В 11:00 по местному времени по Соборной площади торжественным маршем пройдут дислоцированные в областном центре подразделения Вооруженных Сил и других силовых структур, курсанты-летчики, суворовцы. Особенностью нынешнего парада станет прохождение по площади трех ретро-коробок в форме времен Великой Отечественной войны. Финальной частью станет шествие в национальных костюмах по центральной улице Гончарова.
В Пензе праздничный парад пройдет в традиционном режиме. Ровно в 10 утра его откроют курсанты филиала военной академии МТО имени Хрулева. Торжественным маршем у Монумента воинской и трудовой Славы пройдут более 1200 военнослужащих. Затем к ним присоединятся подразделения МЧС, УФСИН, представители отряда содействия полиции «Тигр» и юнармии. После состоится театрализованный пролог, во время которого прозвучат песни о войне и слова благодарности в адрес советских воинов.
В параде задействуют военную технику, 35 машин. Затем состоится авиашоу от Федерации Авиации общественного назначения и авиационных видов спорта Пензенской области.
«Три самолета выполнят демонстрационные полеты, создадут в небе воздушный триколор — цветные дымовые следы в цветах флага России и сбросят листовки, посвященные Дню Победы. Кроме того, четыре парашютиста совершат пилотирование, спустившись к монументу воинской и трудовой Славы пензенцев», — рассказала начальник городского управления культуры Анна Нестерова.
С детьми и без.
В Оренбурге несмотря на опасность ракетных и беспилотных атак, которым в последнее время подвергается регион, традиционный парад отменять не стали. При этом, как стало известно «РГ», в целях безопасности было решено отказаться от традиционных детских расчетов в ходе праздничного шествия. Маршировать в парадных колоннах будут только взрослые участники. Техники на параде тоже будет меньше, чем обычно. В первую очередь, речь идет о современных образцах — роботехнических комплексах, гаубицах и квадроциклах, которые пользовались таким успехом у зрителей в прошлом году. Зато исторические машины — Willys MB, ГАЗ-67, ЗИС-5 и другая ретротехника — вновь украсят праздничную акцию. По традиции, транспортную колонну возглавит легендарный танк Т-34.
В Саранске, тем временем, отступать от многолетних традиций не планируют. Участниками праздничного шествия на Советской площади в столице Мордовии наряду со взрослыми будут и дети — от кадетов и юнармейцев до детсадовцев. Общее число участников — около 2000 человек.
Решали до последнего.
Жители Краснодара и Новороссийска вплоть до 7 мая не знали, будут ли проходить парады Победы в их городах. Сейчас на территории всего Краснодарского края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за обстановки в Туапсе, который подвергся нескольким массированным атакам украинских беспилотников.
Но в четверг власти Кубани, наконец, объявили — парадам быть. «Благодарен правоохранительным органам за поддержку решения о проведении парадов в столице Кубани и городе-герое Новороссийске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.
Он отметил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на парадах. До 12 мая переведены на усиленный режим несения службы сотрудники правоохранительных органов края.
В Ставрополе парад тоже будет, но без прохождения колонны военной техники. «Это необходимая мера, продиктованная текущей обстановкой. При этом сам парад состоится — с участием военнослужащих, представителей силовых ведомств, казачества», — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В своих соцсетях он рассказал, что после парада в Ставрополе на площадь вынесут масштабную копию Знамени Победы. По улицам столицы края и других муниципалитетов состоятся и шествия в рамках народной акции «Бессмертный полк».
В Северной Осетии военный парад и шествие «Бессмертного полка» в этому году тоже пройдут в очном формате.
Иностранцы в гостях.
В Волгограде воинский парад начнется в 10:00. Пройдет он, как обычно, на площади Павших борцов. Помимо военнослужащих Волгоградского гарнизона в нем примут участие представители силовых структур и учащиеся академии МВД, в том числе, одна коробка будет составлена из иностранных слушателей. В организации парада помогут волонтеры.
Техническая часть будет представлена машинами середины ХХ века. Первым пройдет танк Т-34, а завершат парад три самолета Ан-2.
Посмотреть шествие можно будет только по пригласительным билетам. Подходы к площади будут перекрыты во избежание давки.
Торжественные мероприятия в преддверии праздничной даты и 9 Мая пройдут во всех городах и районах Карачаево-Черкесии. В столице республики городе Черкесске состоится шествие воинских подразделений Черкесского гарнизона. Парад начнется в 10:00 на площади Ленина.
Военный парад в Дагестане 9 мая традиционно проходит в городе Каспийске, где расквартирована Каспийская флотилия. Не станет исключением и этот год. Ожидается, что в параде примут участие более тысячи человек. В шествии будут участвовать свыше 30 единиц современной боевой техники, включая бронетранспортеры, бронеавтомобили и мобильные лаборатории.
В Астрахани 9 мая на площади Ленина пройдет торжественное построение войск Астраханского гарнизона. После него состоится шествие колонн «Бессмертного полка».
Доступ ограничен.
В регионах Черноземья парад пройдет только в Тамбове. Участвовать в нем будут войска войск Тамбовского территориального гарнизона. Будет ли при этом использоваться военная техника, власти не сообщили.
Доступ на трибуны — только по именным приглашениям для ветеранов Великой Отечественной войны ВОВ, участники спецоперации и членов их семей. Для остальных будет организована прямая трансляция на местном ТВ, официальном сайте и в соцсетях правительства региона.
В регионах Нечерноземья парады запланированы в Смоленске и Туле. В Смоленске в составе парадных расчетов выйдут участники СВО, но данных о технике нет. В Туле парад будет, но без техники. По словам губернатора Дмитрия Миляева, в город доставлены только парадные ЗИЛы для командования Тульским гарнизоном. В параде примут участие порядка тысячи военнослужащих, курсантов и представителей силовых ведомств. Также будет организовано театрализованное представление.
В регионах Верхневолжья — наиболее удаленных от границы с Украиной — парад запланированы везде, но в разных форматах.
В Ярославле состоится торжественный вынос легендарного Знамени Победы и государственного флага России, а также шествие Ярославского военного гарнизона. За парадными расчетами проследует колонна техники «Машины Победы», которая затем отправится по всем районам Ярославля. По городу проедут ГАЗ-69А, ГАЗ-51А, ЗИС-151 «Катюша», ЗИЛ-131, УАЗ-469, артиллерийские орудия и другие образцы военной техники.
В Тверской области в День Победы самые масштабные мероприятия, в том числе и военные парады, традиционно пройдут в городах воинской славы — Твери и Ржеве.
Во Владимире из-за угрозы украинских беспилотников парад пройдет в усеченном формате и без военной техники. В Костроме на площади Мира торжественным маршем пройдут войска Костромского гарнизона, а также допризывная молодежь и представители патриотических объединений.
В Иванове военный парад с участием войск местного гарнизона пройдет у мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском проспекте. Данных о технике нет.
Парад в «космическом» городе.
В Архангельской области традиционный военный парад запланирован в городе Мирном, где вместе с семьями живет личный состав воинских частей и подразделений расположенного рядом космодрома Плесецк: торжественное построение и шествие войск гарнизона должно состояться 9 мая на площади имени Ленина.
Но в «космическом» городе разработали алгоритм действий на случай беспилотной опасности: при включении сигнала оповещения участники праздника должны будут максимально быстро покинуть открытые пространства и укрыться в подвалах жилых домов или ближайших помещениях. Входы в укрытия будут отмечены указателями, рядом с ними будут находиться дежурные. Адреса убежищ размещены на официальных ресурсах администрации города.
Пройдет военный парад и в столице Поморья, а затем в Архангельске начнется шествие «Бессмертного полка».
Парад на Дворцовой.
Один из самых масштабных парадов России состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В нем примут участие войска Санкт-Петербургского гарнизона, военнослужащие группировки «Север», которая сформирована на базе Ленинградского военного округа и действует в зоне СВО, а также курсанты высших военно-учебных заведений, находящихся в Северной столице.
В этом году по Дворцовой площади пройдут только пешие колонны, в которых будет более тысячи военнослужащих. Участие военной техники в этот раз не предусмотрено. Кроме того, в отличие от предыдущих лет, в торжественном марше не будут участвовать воспитанники Суворовского и Нахимовского военных училищ, кадетских корпусов и движения «Юнармия».
Для почетных гостей парада на площади оборудована трибуна, рассчитанная примерно на 300 человек. Как ожидается, большинство гостей составят ветераны специальной военной операции. Вход на площадь будет возможен только по приглашениям. В центре Петербурга 9 мая будут введены существенные ограничения в движении транспорта и пешеходов.
А где отменили?
Увы, но во многих городах праздновать День Победы все-таки придется без традиционных парадов. Среди них, например, город трудовой славы Нижний Тагил. Там планировались большие торжества, но 6 мая в целях безопасности было принято решение отказаться от парада и массовых гуляний.
Вечером 7 мая после налета вражеских беспилотников объявили об отмене парада Победы и в Перми. Такое решение приняли на оперативном совещании при губернаторе. Глава Пермского края Дмитрий Махонин объяснил решение тем, что необходимо обеспечить безопасность жителей Прикамья и не отвлекать силовые ведомства от решения задач по защите людей.
В Нижнем Новгороде парад Победы тоже отменили из-за мер безопасности. Как и в Саратове, отказаться решили также и от праздничного салюта.
В приграничном Белгороде парад не проводится с самого начала спецоперации, в Курске — с 2023 года. В удаленном от Украины Липецке парад тоже не планировался, как и в предыдущие годы.
Отменен парад и в Воронеже, хотя в прошлом году, к 80-летию Победы, по центру города даже ехала военная техника. «Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», — объяснил решение этого года губернатор Александр Гусев.
В Орле парад планировали до последнего. Однако атаки противника на регион усилились, и оперативный штаб региона решил, что праздновать День Победы надо камерно. Губернатор Андрей Клычков в качестве аргументов привел усиление атак ВСУ на Россиию, в том числе Крым и Чувашию.
В Калужской области в День Победы не будет парадов. Только в двух городах воинской славы — Малоярославце и Козельске — состоится торжественное прохождение воинских подразделений.
В Рязани и в приграничном Брянске из-за введенного в регионе режима контртеррористической операции (КТО) массовых многотысячных мероприятий тоже не будет.
Отменены военные парады в Херсонской области, Крыму и Севастополе, Однако Черноморский флот проводит персональные парады у домов ветеранов.
В Калмыкии День Победы всегда празднуют широко и масштабно. Важное место там занимает национальная составляющая — проводятся состязания стрелков из лука, скачки на верблюдах и крайне престижные конные соревнования. Таким образом отдают дань памяти легендарным калмыцким воинам-кавалеристам, внесшим важный вклад в разгром немецких захватчиков. Но в этом году от традиционных форматов в Элисте тоже было решено отказаться и не проводить массовых мероприятий.
Не определились.
Еще не принято официальное решение о проведении военного парада на Театральной площади в Ростове-на-Дону. Вопрос остается открытым, поскольку организация подобных мероприятий находится в компетенции Южного военного округа. А окончательного объявления от командования ЮВО пока не поступало.