Как пройдут парады Победы в регионах России

В Оренбурге несмотря на опасность ракетных и беспилотных атак, которым в последнее время подвергается регион, традиционный парад отменять не стали. При этом, как стало известно «РГ», в целях безопасности было решено отказаться от традиционных детских расчетов в ходе праздничного шествия. Маршировать в парадных колоннах будут только взрослые участники. Техники на параде тоже будет меньше, чем обычно. В первую очередь, речь идет о современных образцах — роботехнических комплексах, гаубицах и квадроциклах, которые пользовались таким успехом у зрителей в прошлом году. Зато исторические машины — Willys MB, ГАЗ-67, ЗИС-5 и другая ретротехника — вновь украсят праздничную акцию. По традиции, транспортную колонну возглавит легендарный танк Т-34.