Посол Дарчиев назвал разгром нацизма высшей точкой братства по оружию РФ и США

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в США Александр Дарчиев назвал разгром гитлеровской Германии высшей точкой братства по оружию Москвы и Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в посольстве РФ в американской столице.
«Разгром гитлеровской Германии — высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», — подчеркнул посол.
«Да здравствует советский воин-освободитель, земной поклон всем, кто пал за Родину, здоровья и благополучия ветеранам!» — отметил Дарчиев. Он также обратился на английском к американским ветеранам с пожеланиями «здоровья и благополучия».