Посол Дарчиев назвал разгром нацизма высшей точкой братства по оружию РФ и США

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в США Александр Дарчиев назвал разгром гитлеровской Германии высшей точкой братства по оружию Москвы и Вашингтона. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в посольстве РФ в американской столице.