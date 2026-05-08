Акция «Сад памяти» состоится в Силинском парке Комсомольска

Масштабная эколого-патриотическая акция «Сад памяти» пройдет 10 мая в Комсомольске-на-Амуре. Ее участники высадят саженцы молодого кедра на территории Силинского парка. Сбор участников запланирован на 11:30, старт — в 12:00. Всего планируется высадить около 100 саженцев лиственницы, ели, пихты и кедра. «“Сад памяти” — это не просто озеленение города, это живой памятник нашей истории. Выбор площадки для проведения акции не случаен. Центр отдыха и развлечений Силинский парк на протяжении 20 лет является ключевым объектом культурного досуга и точкой притяжения для туристов со всего региона», — отмечают в министерстве туризма края. Акция «Сад памяти» — ежегодная. Она направлена на высадку более 27 миллионов деревьев в память о каждом защитнике Отечества, погибшем в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется при поддержке президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» и движения «Волонтеры Победы».