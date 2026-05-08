Хабаровский край прогреется до +20 с небольшими осадками

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 8 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.
В городе Хабаровске ожидается ясная погода без осадков. Ночью температура составит от +2 градусов до +4 градусов, днём поднимется до +16-+18 градусов. Ветер западный, 4−11 м/с, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Южные районы края также останутся без осадков. Ночная температура здесь будет колебаться от −2 градусов до +3 градусов, дневная — от +16 градусов до +21 градуса. Ветер — западный и северный, 4−10 м/с.
В центральных районах ночью возможны небольшие кратковременные дожди, днём осадков не ожидается. Температура ночью — от −4 градусов до +4 градусов, днём — от +8 градусов до +20 градусов. Ветер разных направлений, 3−10 м/с.
Северные районы могут столкнуться с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Исключение — МР им. П. Осипенко: здесь существенных осадков не прогнозируют. Температура ночью — от −2 градусов до +3 градусов, днём — от +1 градуса до +17 градусов. Ветер различных направлений, 4−9 м/с.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru