Хабаровский край прогреется до +20 с небольшими осадками

Северные районы могут столкнуться с небольшими осадками в виде дождя.

Источник: Комсомольская правда

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 8 мая опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.

В городе Хабаровске ожидается ясная погода без осадков. Ночью температура составит от +2 градусов до +4 градусов, днём поднимется до +16-+18 градусов. Ветер западный, 4−11 м/с, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Южные районы края также останутся без осадков. Ночная температура здесь будет колебаться от −2 градусов до +3 градусов, дневная — от +16 градусов до +21 градуса. Ветер — западный и северный, 4−10 м/с.

В центральных районах ночью возможны небольшие кратковременные дожди, днём осадков не ожидается. Температура ночью — от −4 градусов до +4 градусов, днём — от +8 градусов до +20 градусов. Ветер разных направлений, 3−10 м/с.

Северные районы могут столкнуться с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Исключение — МР им. П. Осипенко: здесь существенных осадков не прогнозируют. Температура ночью — от −2 градусов до +3 градусов, днём — от +1 градуса до +17 градусов. Ветер различных направлений, 4−9 м/с.

