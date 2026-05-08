Трамп пообещал Ирану сильнейшие удары: "Намного жестче"

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану более сильными ударами США. Это произойдет в случае, если Тегеран откажется от подписания соглашения в кратчайшие сроки.
«Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что Тегеран не станет участвовать в переговорах с США при давлении или угрозах.
Axios писал, что Иран и США ведут переговоры о 12-летнем мораторий на обогащение урана. Тегеран предлагал ограничить запрет пятью годами, американская сторона настаивала на 20.
6 мая американский глава сообщил, что Иран якобы добровольно отказался от ядерного оружия.
При этом газета The Washington Post сообщала, что Вашингтон серьезно занижает число уничтоженных Ираном военных объектов.