Коллектив АО "Труд" поздравляет жителей Иркутской области с Днем Победы!

Такие проекты, как «Бессмертный полк», в первую очередь нужны нам, потомкам тех, кто воевал, кто ковал нашу победу в тылу, кто был замучен в концлагерях, партизанил, был в оккупации и в трудовых лагерях, жил и умирал в блокадном Ленинграде… Они побуждают понять, кто мы и откуда, где наши корни. И сделать первый шаг навстречу себе и своей родословной.