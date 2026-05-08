Патриотических муралов станет больше на улицах Хабаровска

Новые патриотические изображения появятся на улицах Хабаровска. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в прошлом году в рамках проекта «Муралы Победы» было создано два масштабных изображения, одно из которых посвящено Маршалу Победы Александру Василевскому, второе — героям-дальневосточникам Максиму Пассару и Петру Кагыкину. Увидеть их можно на фасаде здания на улице Шеронова и на фасаде учебного корпуса № 2 Дальневосточного государственного медицинского университета соответственно.
В этом году проект получил продолжение: ко Дню Победы в городе откроют мурал, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Изображение появилось на фасаде здания на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской.
На фасаде этого же здания к 3 сентября художник изобразит Маршала Константина Рокоссовского. Еще один патриотический мурал нанесут на доме, расположенном напротив сквера с танком Т-34 в Центральном районе. Здесь хабаровчане смогут увидеть портрет Маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко.
Напомним, автором проекта «Муралы Победы» является директор АНО «Союз патриотов Отечества» Егор Кирченко. Создает муралы, посвящённые великим полководцам, художник Василий Шершон.