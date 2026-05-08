Патриотических муралов станет больше на улицах Хабаровска

Новые патриотические изображения появятся на улицах Хабаровска. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в прошлом году в рамках проекта «Муралы Победы» было создано два масштабных изображения, одно из которых посвящено Маршалу Победы Александру Василевскому, второе — героям-дальневосточникам Максиму Пассару и Петру Кагыкину. Увидеть их можно на фасаде здания на улице Шеронова и на фасаде учебного корпуса № 2 Дальневосточного государственного медицинского университета соответственно.