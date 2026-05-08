Мошенники рассылают фейковые приглашения на парад в День Победы: вот в чём суть обмана

Мошенники атакуют россиян фейковыми предложениями получить приглашение на парад в День Победы или другие праздничные мероприятия. Зачем они это делают, рассказали в компании «Газпромбанк Мобайл».
«Пользователям предлагают “забронировать место” или получить “пропуск” через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные: номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале “Госуслуги”», — цитирует агентство представителя компании.
В оформлении сообщений аферисты используют официальную символику, а доменные адреса могут отличаться от адресов сайтов госструктур всего на один символ.
Также мошенники активизировались с призывами принять участие в сборах, предназначенных якобы на помощь ветеранам или установку памятников и присваивают пожертвованные деньги. Ещё одна опасность — поздравительные открытки, при попытке посмотреть которые на гаджет жертвы устанавливается шпионское или вредоносное ПО.
