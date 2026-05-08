Китайского туриста с инфарктом спасли врачи в Приморье

Врачи Находкинской городской больницы спасли гражданина Китая, поступившего в медучреждение с тяжелым инфарктом.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевой минздрав.

По данным ведомства, 35-летний мужчина обратился за помощью только спустя несколько часов после появления сильной боли в груди. До этого пациент более четырех часов пытался справиться с состоянием самостоятельно.

Уже в больнице состояние иностранца резко ухудшилось. У пациента возникло опасное нарушение сердечного ритма, потребовавшее срочных реанимационных мероприятий. Медики смогли восстановить работу сердца при помощи дефибриллятора.

После проведения обследования врачи обнаружили почти полную закупорку одной из коронарных артерий — сосуд был перекрыт тромбом на 99%. Такое состояние создавало угрозу обширного поражения сердечной мышцы.

Специалисты экстренно провели операцию, восстановив кровоснабжение сердца и предотвратив тяжелые последствия инфаркта.

Спустя десять дней лечения пациента выписали из стационара. Сейчас он продолжает восстановление.