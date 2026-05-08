Эксперт Логинов: бесплатные VPN-сервисы могут упрощать мошенникам кражу данных

ТЮМЕНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Использование бесплатных VPN сервисов может привести к передаче личных данных третьим лицам, поскольку пользователь не знает, кто владеет каналом связи. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
«Человек устанавливает бесплатный VPN и соглашается на создание VPN канала. Он даже не понимает, кто владеет этим сервисом. Все, что пользователь пересылает, проходит через этот канал. Люди думают, что их взломали, но на самом деле они сами добровольно все отдали», — рассказал Логинов.
По словам Логинова, такие риски особенно высоки при использовании бесплатных приложений, которые могут собирать контакты, фото- и видеоматериалы. Он подчеркнул, что пользователям необходимо внимательно относиться к установке приложений и передаче персональных данных, а также читать условия пользовательского соглашения.