С песней военных лет выступил ансамбль «Славяне» перед хабаровчанами

В хабаровском ЦРН «РОДНИК» в преддверии 81-й годовщины Великой Победы устроили настоящий праздник души — патриотический концерт, на котором проникновенными песнями чествовали подвиги героических предков. Трогательным стало выступление ансамбля «Славяне» с песней «Солдат», вызвавшей в гостях бурю чувств. Сначала зал, стоя под открытым небом, замер, а потом взорвался аплодисментами. Зрители долго не хотели отпускать артистов со двора.