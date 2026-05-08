Кравцов рассказал, будут ли отменять домашнее задание в связи с развитием ИИ

Задания на дом нужны, но школьники должны их делать самостоятельно, а не с чужой помощью или с ИИ, отметил министр просвещения.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Домашние задания нужны, причем школьники должны делать их самостоятельно, а не с чужой помощью или с ИИ. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Здесь нужно очень аккуратно подходить к использованию искусственного интеллекта. Никогда искусственный интеллект не заменит традиционного учителя. А что касается домашних заданий: если школьник списывает, это неправильно, потому что домашние задания — это повторение пройденного материала. И очень важно для того, чтобы были качественные знания и подготовка к экзаменам, выполнять домашние задания самостоятельно, а не чтобы кто-то помогал», — сказал Кравцов.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС сообщал, что с приходом ИИ письменные домашние задания теряют смысл и этот вопрос требует обсуждения.