«Статуса нет»: Лоза резко высказался об Успенской после скандала с Чеботиной

Музыкант Юрий Лоза высказался о конфликте между певицами Любовью Успенской и Люсей Чеботиной. Он не стал принимать чью‑либо сторону. Кроме того, артист выразил сомнения относительно значимости обеих исполнительниц на эстраде, уделив особое внимание Успенской.
— Какой статус у Успенской может быть, если эти же песни могут спеть другие исполнители? Они будут звучать немного по‑другому, но останутся теми же, — заявил он в беседе с изданием Teleprogramma.org.
Лоза считает, что певица лишь исполняет композиции, которые созданы талантливыми поэтами и композиторами, По его мнению, сама Успенская не способна ничего сочинить.
— Давайте «Кабриолет», слова которого написал Илья Резник, отдадим другой певице, той же Славе, или Ирине Дубцовой. Что изменится? Для меня у них статуса нет, — добавил он.
Продюсер Сергей Дворцов, комментируя конфликт между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной, заявил о том, что ситуация может быть связана или с попыткой привлечь внимание к себе, или с обычной женской завистью со стороны исполнительницы «Карусели» к молодой коллеге.
Успенская ранее прокомментировала одну из публикаций с участием Чеботиной: певица написала, что коллега ее «дико раздражает» и что она не может ее терпеть. Мать молодой артистки Анна не осталась в стороне и вступилась за дочь. Сама Чеботина тоже ответила Успенской.