В Афинах прошла международная конференция, посвященная 81-й годовщине Победы

Профессор современной истории Университета имени Аристотеля в Салониках Йоргос Маргаритис рассказал о повседневной жизни в условиях оккупации европейских стран, покоренных фашистской Германией. По его мнению, «это напоминает то, что происходит сегодня в обществах нынешних стран Европы, которые спокойно воспринимают сообщения о миллиардах евро, направляемых на военные приготовления, заявления своих лидеров, которые говорят, что через несколько лет их страны получат самые сильные армии в Европе». «Против кого будут направлены эти армии? Кого будут убивать эти армии? Почему народы на это не реагируют? Это вопросы, которые возникают уже в наше время, которые порождает проводимая политика. Существует большое сходство с тем, что происходило перед началом Второй мировой войны», — сказал профессор.