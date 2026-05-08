В Афинах прошла международная конференция, посвященная 81-й годовщине Победы

АФИНЫ, 8 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Международная конференция на тему «Общества в годы Второй мировой войны: актуальность исторической памяти сегодня», посвященная 81-й годовщине Великой Победы, состоялась в Афинах, ее участники говорили о подвиге советского народа, борьбе бойцов греческого Национального сопротивления с фашистами, уроках, которые из этого нужно извлечь, передает корреспондент ТАСС.
Форум был организован Греко-российским клубом «Диалог» под эгидой посольства РФ в Греции. Перед началом конференции участники ознакомились с фотовыставкой, рассказывающей о песнях Великой отечественной войны, открытках, картинах и художниках тех времен. Песни военных лет исполнили певица Елена Усманова и воспитанники русской школы «Веселые нотки». Был показан документальный фильм «Музыка как сила сопротивления общества».
Выступивший затем посол России в Греции Андрей Маслов подчеркнул, что победа в самой кровопролитной войне за всю историю цивилизации стала возможной благодаря решающему вкладу народов, вставших в единый строй на борьбу с фашизмом, благодаря мужеству и воле воинов, а также благодаря беспрецедентному напряжению сил в тылу, где миллионы человек, в том числе и дети, приближали этот день самоотверженным трудом. «Победить нацизм смогли нерушимое единство и сплоченность наций и народов, совместная борьба союзников по антигитлеровской коалиции», — сказал посол.
Он отметил, что без преувеличения, нет такой семьи, которую война обошла бы стороной. «Мы склоняем голову перед памятью всех погибших на полях сражений и замученных в лагерях смерти, жертв блокад, голода и лишений, людей всех стран и национальностей, сражавшихся против нацизма. Мы решительно осуждаем любые проявления “войны” с памятниками солдатам и полководцам Красной армии, посягательства на могилы тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от коричневой чумы. Россия категорически не приемлет и решительно осуждает надругательства над нашей общей историей, призывает все страны свято чтить память о воинах-освободителях», — сказал Маслов.
По его словам, именно память о десятках миллионов жертв нацизма и фашизма не позволяет быть снисходительными к фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны, попыткам предать забвению решения Нюрнбергского трибунала и обелить нацистских преступников и их пособников. «Нас тревожат растущие в Европе проявления неонацизма, расизма, прославления преступлений на почве этнической и религиозной ненависти. Опыт истории должен служить напоминанием об опасности, которую несет дискриминация на расовой, этнической и религиозной почве», — сказал глава диппредставительства.
Посол Казахстана в Греции Тимур Султангожин отметил, что Великая Победа занимает особое место в историческом сознании народов его страны. «В нашей стране очень мало семей, которые не столкнулись с трагедиями в годы Великой отечественной войны. Только из Казахстана более 1 млн 200 тыс. человек были в рядах Красной Армии и около 600 тыс. из них не вернулись домой с поля боя», — сказал посол. «Для нас это не просто история, а моральное наследие, которое призывает не к разделению, а к единству. Уроки войны напоминают нам о том, что человечество должно быть единым и отвергать любую идеологию, которая стремится разделить общества по этническому, национальному или другому признаку», — добавил Султангожин.
Милитаризация нынешних стран Европы.
Профессор современной истории Университета имени Аристотеля в Салониках Йоргос Маргаритис рассказал о повседневной жизни в условиях оккупации европейских стран, покоренных фашистской Германией. По его мнению, «это напоминает то, что происходит сегодня в обществах нынешних стран Европы, которые спокойно воспринимают сообщения о миллиардах евро, направляемых на военные приготовления, заявления своих лидеров, которые говорят, что через несколько лет их страны получат самые сильные армии в Европе». «Против кого будут направлены эти армии? Кого будут убивать эти армии? Почему народы на это не реагируют? Это вопросы, которые возникают уже в наше время, которые порождает проводимая политика. Существует большое сходство с тем, что происходило перед началом Второй мировой войны», — сказал профессор.
«Операция “Барбаросса” по нападению на СССР предусматривала уничтожение 30 млн “лишних” человек на Украине и в Белоруссии. Как говорилось в фашистских планах, они должны быть перемещены или убиты. Не знаю, какую историю сейчас преподают в Киеве, но эти планы описаны в официальной истории Германии времен Второй мировой войны. Пусть там (в Киеве — прим. ТАСС) на это повнимательнее посмотрят», — добавил Маргаритис.
Теория расового уничтожения.
Преподаватель кафедры политологии Университета имени Аристотеля в Салониках Василики Лазу подчеркнула, что «нацистский новый порядок для Европы был не только режимом военной оккупации, но и планом реорганизации континента на основе расовой иерархии и насилия». «Теория расового уничтожения основывалась на утверждении, что рабский труд других народов должен служить высшей арийской нации, а славян, евреев, цыган, а также больных и инвалидов нужно уничтожать», — сказала она.
В свою очередь психолог, магистр наук Евгения Сариянниди, выступавшая с докладом на тему «Влияние преступлений Второй мировой войны на психическое здоровье людей», обратила внимание на тот факт, что многие германские врачи, которые убивали людей и проводили над ними преступные эксперименты, провели после войны лишь несколько лет в тюрьме и были взяты на руководящие должности крупными западногерманскими и американскими фармацевтическими компаниями.
Профессор фортепиано, выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Наталья Мирошникова рассказала присутствующим об истории легендарной Симфонии № 7 («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича, которая придавала силы защитникам Ленинграда во время блокады.