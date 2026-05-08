Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре назвали опасные инфекции, которые передаются от животных

РИА Новости: листериоз и сап могут передаваться от животных к человеку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Зоонозный грипп, листериоз, особо опасные микозы, сап и орнитоз могут передаваться от животных к человеку, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Эпидемиологически значимыми для территории Российской Федерации в настоящее время являются известные зоонозные инфекции, вызываемые микроорганизмами II группы (зоонозный грипп, вызванный высокопатогенными штаммами, орнитоз, особо опасные микозы, сап, мелиоидоз, ящур) и III группы патогенности (листериоз, пастереллез, фелиноз, эризипелоид)», — говорится в документе.

В рекомендациях уточняется, что такие инфекции после периода низкой активности снова проявляются вспышками заболеваемости и распространяются на новые территории.