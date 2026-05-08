В ОП предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня — Международному дню защиты детей, считает заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Считаю, что к 1 июня должны быть обязательно введены выплаты для семей с детьми, в первую очередь — для многодетных. Это должен быть для них праздник», — сказал он ТАСС.
Замсекретаря ОП отметил, что многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. «Многодетным нужна особая поддержка. Но в идеале, конечно, все семьи с детьми должны получать такие единовременные выплаты», — сказал Гриб.
Он также предложил сделать 1 июня «особой датой» для родителей. «В этот день в школах можно собрать родителей лучших учеников и поблагодарить их за отличное воспитание детей. Это могут быть грамоты, общественные, ведомственные, государственные награды. Очень важно благодарить этих родителей за вклад в детей», — считает Гриб.
Он также добавил, что быть родителем — тяжелый труд «без выходных и отпусков».