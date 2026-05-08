Зеленский молчит о посещении могилы деда-участника ВОВ: что случилось

KP.RU писал, что дед Зеленского был призван в армию в 1941 году. Он командовал стрелковой ротой, стал гвардии лейтенантом и в 1944 году получил два ордена Красной Звезды. Вторую награду он получил за отличие при переправе через Западный Буг — пограничную реку между Украиной и Польшей.