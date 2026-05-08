Гинцбург рассказал, сколько времени может потребоваться на создание вакцины от хантавируса: быстро не получится

Вакцина от хантавируса может быть разработана в течение полутора лет. Такой прогноз сделал научный руководитель центра Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эксперт объяснил, почему ранее такие разработки не проводились. На создание вакцины необходимо значительное финансирование, при этом возможный рынок для препарата оценивался как слишком малый, сказал Гинцбург изданию «Известия».
«Возможно, эта вспышка на дорогостоящим круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям», — отметил специалист.
Гинцбург добавил, что российские учёные обладают необходимыми для создания вакцины знаниями.
Накануне международная группа ученых начала работу над созданием вакцины от хантавируса.
Напомним, вспышка хантавируса произошла на круизном судне MV Hondius (Нидерланды) в Атлантике. Трое заболевших погибли. На этом фоне вирусолог Альтштейн утверждает, что сотни россиян заражаются хантавирусом каждый год и объясняет, нужно ли бояться эпидемии.
Тем временем ВОЗ начала искать по всему миру пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса. По данным организации, смертельный хантавирус с круизного лайнера добрался до Европы и США.