Отличные результаты по 11 предметам показали школьники из Хабаровского края

Ученики 18 образовательных организаций из Хабаровского края успешно выступили на Всероссийской олимпиаде школьников. Они завоевали 25 наград, улучшив результат выступлений в прошлом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всероссийская олимпиада школьников проходит в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».
В финале олимпиады Хабаровский край в этом году представили 45 учеников из 18 образовательных организаций Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского и Хабаровского районов.
Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки по предметам — химия, биология, география, информатика, русский и китайский языки, обществознание, право, история, физическая культура и труд (технология).
По итогам испытаний одна участница победила, 24 стали призерами. Сборная Хабаровского края дважды вошла в число сильнейших команд страны, особенно отличившись в олимпиадах по физической культуре и географии.
Победители и призеры заключительного этапа могут поступить в государственные вузы страны без вступительных испытаний по профилю олимпиады. В Хабаровском крае школьники из числа победителей и призеров ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н. И. Гродекова.