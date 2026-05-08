Определено, из каких стран чаще всего приезжают в Россию

В Россию в 2025 году чаще всего приезжали граждане Казахстана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Граждане Казахстана стали самыми частыми гостями России в 2025 году. В первую «тройку» также вошли граждане Узбекистана и Китая, согласно данным статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В 2025 году на территорию России въехали почти 3,2 миллиона казахстанцев. Из них:

  • 2 миллиона совершили частный визит;

  • 245 тысяч приезжали работать;

  • 99 тысяч — по учебе;

  • 23 тысячи — в качестве туристов.

На втором месте по числу прибывших — граждане Узбекистана. В Россию въехали 3,1 миллиона граждан этой центральноазиатской республики, среди которых:

  • 7 из 10 (2,1 миллиона) приезжали работать;

  • каждый пятый (604 тысячи) совершал частный визит;

  • 66 тысяч въезжали в РФ для учебы.

Первую «тройку» замыкают граждане Китая. За указанный период в Россию въехали 1,7 миллиона жителей Поднебесной, из них:

  • 834 тысячи — туристы;

  • 274 тысячи — деловые визиты;

  • 132 тысячи — работа;

  • 101 тысяча — учеба.

Также чаще других на территорию России въезжали граждане Таджикистана и Киргизии:

  • Таджикистан: 1,4 миллиона человек, из которых 949 тысяч приехали работать, 389 тысяч — частный визит, 64 тысячи — учеба.

  • Киргизия: 983 тысячи человек, из которых 616 тысяч — работа, 189 тысяч — частный визит, 109 тысяч — учеба.

В топ-10 стран по числу граждан, въехавших в РФ в 2025 году, также попали Абхазия, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Монголия.

