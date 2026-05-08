Определено, из каких стран чаще всего приезжают в Россию

Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию в 2025 году
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Граждане Казахстана стали самыми частыми гостями России в 2025 году. В первую «тройку» также вошли граждане Узбекистана и Китая, согласно данным статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2025 году на территорию России въехали почти 3,2 миллиона казахстанцев. Из них:
2 миллиона совершили частный визит;
245 тысяч приезжали работать;
99 тысяч — по учебе;
23 тысячи — в качестве туристов.
На втором месте по числу прибывших — граждане Узбекистана. В Россию въехали 3,1 миллиона граждан этой центральноазиатской республики, среди которых:
7 из 10 (2,1 миллиона) приезжали работать;
каждый пятый (604 тысячи) совершал частный визит;
66 тысяч въезжали в РФ для учебы.
Первую «тройку» замыкают граждане Китая. За указанный период в Россию въехали 1,7 миллиона жителей Поднебесной, из них:
834 тысячи — туристы;
274 тысячи — деловые визиты;
132 тысячи — работа;
101 тысяча — учеба.
Также чаще других на территорию России въезжали граждане Таджикистана и Киргизии:
Таджикистан: 1,4 миллиона человек, из которых 949 тысяч приехали работать, 389 тысяч — частный визит, 64 тысячи — учеба.
Киргизия: 983 тысячи человек, из которых 616 тысяч — работа, 189 тысяч — частный визит, 109 тысяч — учеба.
В топ-10 стран по числу граждан, въехавших в РФ в 2025 году, также попали Абхазия, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Монголия.