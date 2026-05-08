Съестное в сверхъестественном: как приготовить пирог из знаменитого сериала

Сериал «Сверхъестественное» (18+) пребывает в статусе культового. Это история жизни и борьбы братьев Сэма и Дина Винчестеров. Они путешествуют и охотятся. Предмет их охоты — нечистая сила и сверхъестественные сущности: демоны, призраки и прочее бесовское отродье. Это один из сериалов-долгожителей, выходивший в течение 15 лет. Он стал одним из самых длинных фантастических сериалов в истории телевидения.
Охотники на нечисть выросли в семье, где борьба со сверхъестественным была образом жизни. После гибели матери от рук демона их отец, Джон Винчестер, посвятил жизнь охоте, и Дин с детства оказался втянут в этот мир. Он рано повзрослел, фактически взяв на себя роль защитника младшего брата.
В отличие от более рационального и сомневающегося Сэма, Дин чаще действует интуитивно и придерживается чётких моральных принципов — защищать людей любой ценой. У Дина есть слабость — любовь к сладкому пирогу. Не к сверхъестественному пирогу, а к вполне земному. Рекомендуем попробовать вишнёвый пирог.
Приготовьте тесто. Возьмите 250 граммов муки, 150 граммов холодного сливочного масла, столовую ложку с горкой сахарной пудры, соль по вкусу, 3 столовые ложки ледяной воды. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Полученную массу положите в пакет и оставьте в холодильнике минимум на час.
Теперь беритесь за начинку. Нужна замороженная вишня без косточек — около полукилограмма, а также 150−170 граммов сахара. Для загущения начинки понадобится пара столовых ложек кукурузного крахмала, а для аромата — немного молотой гвоздики. Вишню с сахаром доведите в кастрюле до лёгкого кипения. Сахар должен полностью раствориться. Выключите огонь, всыпьте крахмал и тщательно перемешайте начинку.
Из теста раскатайте два круглых пласта. Один аккуратно положите на дно формы для запекания. Выложите начинку. Накройте вторым пластом, защипните края. Сверху, в середине, сделайте отверстие диаметром около 3 сантиметров.
Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте 45−55 минут. Должна появиться румяная корочка. Перед употреблением остудите пирог и присыпьте сахарной пудрой.
Вишнёвый пирог в сериале Сверхъестественное выглядит как явная отсылка к пирогу из культового фильма «Твин Пикс: Сквозь огонь» (18+) Дэвид Линч. О фильме, его героях и пироге ИА AmurMedia писало ранее.