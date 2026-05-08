Житель Хабаровского края попался на хранении осетровых

Суд взыскал более 850 тысяч рублей за незаконный оборот осетровых.

Источник: Комсомольская правда

По иску природоохранного прокурора суд взыскал более 850 тысяч рублей за незаконный оборот осетровых в Хабаровском крае, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой установлен факт незаконного хранения особо ценных биоресурсов жителем города Комсомольска на Амуре. В ходе проверки выяснилось, что мужчина нашёл на берегу реки Амур мешок с калугой (один экземпляр) и позднее приобрёл три фрагмента амурского осетра у неустановленных следствием лиц.

Приговором Комсомольского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления по ст. 258.1 УК РФ — незаконное приобретение и хранение частей особо ценных водных биологических ресурсов. Ущерб, нанесённый государству, превысил 850 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании этой суммы, но решение пока не вступило в законную силу.

Почта: red.habkp@phkp.ru