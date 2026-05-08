Житель Хабаровского края попался на хранении осетровых

Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой установлен факт незаконного хранения особо ценных биоресурсов жителем города Комсомольска на Амуре. В ходе проверки выяснилось, что мужчина нашёл на берегу реки Амур мешок с калугой (один экземпляр) и позднее приобрёл три фрагмента амурского осетра у неустановленных следствием лиц.