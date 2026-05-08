Эксперт Солнцева рассказала, кому не рекомендуется есть шашлык

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Есть немало категорий людей, которым лучше избегать употребления шашлыка. Среди них люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ, диабетики и беременные, сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
«Есть люди, которым вообще нежелательно есть шашлыки. Во-первых, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что такая праздничная соленая пища способствует тому, чтобы усугублять гипертоническую болезнь. Желудочно-кишечные заболевания тоже плохой спутник нам в праздниках, могут быть обострения. То же касается и метаболических заболеваний — сахарный диабет, скажем, или заболевания щитовидной железы. Такие праздничные загулы нехорошо сказываются на течении болезней и вызывают обострения», — сказала Солнцева.
Врач добавила, что в эту же категорию входят и беременные женщины. Жареное мясо им не противопоказано, но стоит ограничить порцию, чтобы не нагружать пищеварительный тракт — это может привести к тошноте и рвоте. Кроме того, стоит избегать употребления тяжелого мяса, такого, как свинина, говядина и баранина, и обратить внимание на курицу и рыбу.
В качестве альтернативы диетолог предложила попробовать жареный сыр (халуми или сулугуни), морепродукты и овощи, которые тоже можно пожарить на гриле.