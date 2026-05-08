Врач рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Заправленные майонезом салаты, копчености и даже свежие фрукты плохо сочетаются с шашлыком, поскольку удваивают нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике, рассказала РИА Новости диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ Галина Лебедева.
«В сочетании с шашлыком избегайте жирного: сала, салатов, заправленных майонезом, копченостей. Не рекомендуются орехи, свежие фрукты. Все это удваивает нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике», — рассказала врач.
По ее словам, для пользы здоровью шашлык лучше сочетать со свежими овощами (огурцы, помидоры, капуста) или гриль (перец, баклажаны).
«Клетчатка ускоряет переваривание, выводит токсины и балансирует калории. Добавьте зелень и лимон — источник витамина C, улучшающего усвоение железа», — добавила диетолог.