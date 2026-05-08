В России начался сокращённый рабочий день

8 мая станет для работающих россиян сокращенным днем. В пятницу все те, кто работает пять дней в неделю, будут трудиться на час меньше, так как этот день — предпраздничный. Об этом РИА Новости напомнил правовед Петр Петкилев.
«Поскольку День Победы 9 мая отнесен к нерабочим праздничным дням (статья 112 ТК РФ), рабочий день 8 мая будет уменьшен на один час», — напомнил эксперт.
По словам Петкилева, при непрерывном производстве, где нельзя сократить предпраздничный день, переработку компенсируют отгулом или повышенной зарплатой.
Напомним, что работники, которые вышли на смену 9 мая, должны получить компенсацию в виде двойной оплаты либо отгула.
При этом сотрудники, которые получают сдельную или почасовую оплату, в мае рискуют столкнуться с уменьшением привычного размера зар платы. Причиной могут стать дополнительные выходные дни.