Эксперты рассказали, когда лучше высаживать картофель

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Последняя декада апреля является оптимальной для высадки картофеля, также овощ можно высаживать в течение мая. Посадка в более поздние сроки может привести к потере урожая до 30%, сообщили ТАСС ученые Курского государственного аграрного университета (ГАУ) им. Иванова.