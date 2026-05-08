Эксперты рассказали, когда лучше высаживать картофель

КУРСК, 8 мая. /ТАСС/. Последняя декада апреля является оптимальной для высадки картофеля, также овощ можно высаживать в течение мая. Посадка в более поздние сроки может привести к потере урожая до 30%, сообщили ТАСС ученые Курского государственного аграрного университета (ГАУ) им. Иванова.
«Для картофеля очень важны сроки посадки. Оптимальным является последняя декада апреля, но можно высаживать в течение мая. Посадка в более поздние сроки приводит к потере до 30% урожая», — рассказала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курского ГАУ Эльза Засорина.
Кандидат биологических наук, доцент Курского ГАУ Владимир Варавкин отметил, что клубни картофеля перед посадкой необходимо прогреть в течение двух недель при переменных температурах и освещении. Прорастить картофель следует на свету, так как это позволит отбраковать больные клубни.