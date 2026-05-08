Фуру с телятами без документов задержали на въезде в Иркутскую область

На посту ГИБДД «Рубеж» в Слюдянке 6 мая 2026 остановили грузовик, который вез 50 телят из поселка Мангутай в деревню Быстрая. При проверке выяснилось, что у водителя нет ветеринарных сопроводительных документов. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Россельхознадзора, собственника скота обязали вернуть животных обратно в пункт отправления.