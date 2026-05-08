Алиханов: Планируем начать поставлять импортозамещенный «Ансат» к концу года

Сертификация и начало серийных поставок импортозамещенных легких вертолетов «Ансат» запланированы на конец текущего года. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
— Мы планируем до конца 2026 года завершить его сертификацию и начать серийные поставки эксплуатантам, которые его ждут. «Ансат» является одной из основных машин в санитарной авиации, — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что обновленная модель разработана на базе модификации «Ансат-М», которая прошла процедуру сертификации в 2022 году. Вертолеты данного типа обладают самой вместительной кабиной в своем классе и высокой маневренностью.
По словам Алиханова, воздушное судно может выполнять задачи в экстремальных климатических условиях: температурный диапазон эксплуатации составляет от минус 45 до плюс 50 градусов. Технические характеристики позволяют использовать этот вертолет и в высокогорье, и в условиях плотной городской застройки, сказано в статье.
5 мая Антон Алиханов заявил, что создание нового самолета с нуля, без опоры на существующие разработки, обычно занимает около 20 лет. Однако он отметил, что российская авиационная промышленность справилась с этой задачей менее чем за пять лет.