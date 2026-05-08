Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после срочной операции

Известная певица Бонни Тайлер была экстренно госпитализирована и введена в искусственную кому после срочной операции на кишечнике. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.
По информации источника, 74-летняя артистка, прославившаяся благодаря хитам, таким как «Holding Out For A Hero», была доставлена в больницу Фару, где ей провели необходимую хирургическую процедуру. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в отделении интенсивной терапии.
Представитель певицы подтвердил, что операция прошла успешно, и сейчас Бонни Тайлер находится на стадии восстановления. «Мы понимаем, что ее семья, друзья и поклонники будут сильно обеспокоены этой новостью и желаем ей скорейшего и полного выздоровления», — отметил источник.
Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Салливан, родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Ее музыкальная карьера началась в 1976 году с композиции «Lost In France», а наибольшую популярность она приобрела в 1980—1990-х годах. В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней «Believe In Me».
Сейчас поклонники артистки с нетерпением ждут новостей о ее состоянии и надеются на скорейшее выздоровление.