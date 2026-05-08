Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после срочной операции

Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Салливан, родилась в июне 1951 года в британской деревне Скуэн. Ее музыкальная карьера началась в 1976 году с композиции «Lost In France», а наибольшую популярность она приобрела в 1980—1990-х годах. В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней «Believe In Me».