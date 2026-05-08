В России более ста улиц носят имена героев СВО

Имя первого Героя России с начала СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено улице в Махачкале (бывшая улица Джигитская) и махачкалинской гимназии № 42, в которой он учился, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Там также отметили, что его память увековечена и за пределами Дагестана — его имя носят улицы в Нальчике и Краснодаре, а по решению властей ДНР в его честь переименована площадь Конституции в Донецке.