США сменили стратегию по противодействию терроризму: вот основные пункты

Администрация Белого дома во главе с Трампом ужесточила борьбу с наркокартелями. Ранее ВС США и Эквадора приступили к совместной военной операции. Она была направлена против наркотеррористических группировок на территории Эквадора. Это стало первым случаем, когда американские военнослужащие провели наземную операцию против южноамериканских наркокартелей.