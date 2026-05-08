США сменили стратегию по противодействию терроризму: вот основные пункты

США обновили стратегию по борьбе с терроризмом. Вашингтон определил основными угрозами для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов. Об этом сообщает администрация Дональда Трампа.
«В настоящее время мы сталкиваемся с тремя основными типами террористических группировок», — следует текст нового документа.
Администрация Белого дома во главе с Трампом ужесточила борьбу с наркокартелями. Ранее ВС США и Эквадора приступили к совместной военной операции. Она была направлена против наркотеррористических группировок на территории Эквадора. Это стало первым случаем, когда американские военнослужащие провели наземную операцию против южноамериканских наркокартелей.
В декабре 2025 года США обновили национальную стратегию безопасности. Положения документа избегают критики в адрес России, при этом ставят под сомнение легитимность европейского региона.