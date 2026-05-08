Эксперт Кучава: мошенники создают фейковые интернет-магазины с товарами для дачи

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с товарами для дачи, заманивая жертв большими скидками в обмен на предоплату. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«В 2026 году широкое распространение получили фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины садовой техники и товаров для дачи, — сказал Кучава. — Пользователям предлагаются значительные скидки на теплицы, инструменты и удобрения, однако после внесения полной предоплаты продавец исчезает».
Он добавил, что для повышения доверия к фейковым магазинам злоумышленники применяют искусственный интеллект, генерируя реалистичные изображения товаров.