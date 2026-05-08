Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Кучава: мошенники создают фейковые интернет-магазины с товарами для дачи

Злоумышленники заманивают жертв большими скидками в обмен на предоплату, рассказал эксперт "Народного фронта. Аналитика"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Мошенники начали создавать поддельные интернет-магазины с товарами для дачи, заманивая жертв большими скидками в обмен на предоплату. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«В 2026 году широкое распространение получили фишинговые сайты, имитирующие интернет-магазины садовой техники и товаров для дачи, — сказал Кучава. — Пользователям предлагаются значительные скидки на теплицы, инструменты и удобрения, однако после внесения полной предоплаты продавец исчезает».

Он добавил, что для повышения доверия к фейковым магазинам злоумышленники применяют искусственный интеллект, генерируя реалистичные изображения товаров.