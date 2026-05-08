В Москве-реке поймали настоящего гиганта: никто не ожидал, что сом весит столько

В Москве-реке поймали сома весом 25 килограммов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидца необычной рыбалки. Владимир Нишуков рассказал, что рыбаки вытаскивали гигантскую рыбу из реки около часа.
«Я ехал где-то в районе шести часов по набережной со стороны Киевского вокзала и увидел, как стоит толпа человек из шести. Оказалось, что уже час там мужики тянут сома. При мне они его вытащили, что запечатлено на видео», — сказал очевидец, уточнив, что рыбаки использовали сачок, чтобы вытащить рыбу.
По словам Нишукова, рыбаки заявили, что продавать свой улов не собираются.
Накануне сайт KP.RU рассказывал, как гигантского сома, размером почти с человека, поймал рыбак из Ростовской области.
Тем временем в Венеции огромная туша луны-рыбы весом более одной тонны полностью заблокировала один из каналов рядом с островом Сакка-Сессола. Гигантская рыба попала туда из-за течения и создала серьёзные помехи для судоходства.