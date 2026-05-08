Врач Лебедева рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать шашлык

Заправленные майонезом салаты, копчености и свежие фрукты плохо сочетаются с шашлыком, потому что удваивают нагрузку на печень и вызывают брожение в кишечнике. Об этом сообщила диетолог санатория «Россия» филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения России Галина Лебедева.
— В сочетании с шашлыком избегайте жирного: сала, салатов, которые заправлены майонезом, копченостей. Не рекомендуются также орехи и фрукты. Все это удваивает нагрузку на печень и вызывает брожение в кишечнике, — цитирует ее РИА Новости.
Для пользы здоровью шашлык лучше сочетать с овощами (огурцами, помидорами, капустой), добавила медик. По ее словам, клетчатка ускоряет переваривание, выводит токсины и балансирует калории.
Часто после шашлыка люди испытывают тяжесть в животе или изжогу. В некоторых случаях жареное мясо может сильно навредить органам желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
Чтобы избежать неприятных симптомов от застолья, он порекомендовал выбирать для шашлыка нежирные виды мяса: телятину, индейку, курицу.