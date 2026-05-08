ФСБ раскрыла детали ликвидации одного из палачей Белоруссии Фридриха Фенца

Орловский работал в органах госбезопасности с 1930 года. В 1937—1938 годах он сражался в Испании против войск генерала Франко, но получил тяжелую контузию позвоночника при взрыве гранаты. Орловский был удостоен высшей награды СССР — ордена Ленина — за мужество и героизм, проявленные в боях с испанскими фашистами. После ранения он ушёл в отставку по состоянию здоровья.