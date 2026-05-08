ФСБ раскрыла детали ликвидации одного из палачей Белоруссии Фридриха Фенца

ФСБ России опубликовала об операции против одного из представителей гитлеровской оккупационной администрации в Белоруссии Фридриха Фенца.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ России обнародовала информацию об известной акции возмездия против нацистов в годы Великой Отечественной войны, в рамках этой операции в начале 1943 года уничтожили одного из палачей Белоруссии Фридриха Фенца. Сведения опубликованы на официальном сайте Федеральной службы безопасности в канун Дня Победы.

Данные об операции представлены в очерке «Война и мир Кирилла Орловского: страницы биографии красного партизана» в рубрике «Герои госбезопасности». Именно этот легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР, Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда руководил акцией, в рамках которой ликвидировали Фенца.

Орловский работал в органах госбезопасности с 1930 года. В 1937—1938 годах он сражался в Испании против войск генерала Франко, но получил тяжелую контузию позвоночника при взрыве гранаты. Орловский был удостоен высшей награды СССР — ордена Ленина — за мужество и героизм, проявленные в боях с испанскими фашистами. После ранения он ушёл в отставку по состоянию здоровья.

В начале 1941 года Орловский был восстановлен на службе. Он вошёл в состав одного из подразделений в органах госбезопасности. Во время служебной командировки в Китае Орловский попросил направить его в тыл немецких войск в Белоруссии, поскольку он хорошо знал районы городов Бреста, Барановичей и Пинска.

После удовлетворения просьбы ему поручили скомплектовать разведывательно-диверсионную группу. Отряд из 10 человек, получивший название «Соколы», был заброшен на парашютах в район Выгоновского озера в Барановичской области.

За два месяца Орловский смог полностью восстановить агентурную сеть. К концу 1943 года в его отряде насчитывалось более 350 человек. Группа пополнялась за счет местных жителей, которые бежали от гитлеровцев и их пособников. Отряд занимался уничтожением промышленных предприятий и воинских эшелонов противника.

В феврале 1943 года стало известно, что глава оккупационной администрации Белоруссии Вильгельм Кубе хочет приехать на охоту в Машуковские леса. Вместе с ним должны были быть руководитель Главного округа Барановичи Фридрих Фенц и обергруппенфюрер Фердинанд Захариус. Их охраняли десятки немецких военных.

Небольшая группа под командованием Орловского устроила им засаду. В числе ликвидированных были Фенц и Захариус. Вильгельм Кубе на охоту не поехал, однако он был уничтожен позднее — в сентябре 1943 года в Минске. ФСБ РФ также показала схему района операции против Фенца и Захариуса.

Напомним, ранее ФСБ России, в преддверии Дня Победы, рассекретила данные о самоубийстве Адольфа Гитлера. Согласно архивным документам, высшее руководство нацистской Германии официально уведомило о случившемся только советского лидера Иосифа Сталина.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
