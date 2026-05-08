Для ветеранов СВО на «Госуслугах» появилась новая опция

На портале «Госуслуги» появилась новая опция — теперь ветераны СВО могут легко получить там справку об участии в специальной военной операции. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», услуга доступна также членам семьи военнослужащего — они могут подтвердить статус своего родственника.
По информации пресс-службы министерства социальной защиты Хабаровского края, для получения документа нужно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги» с подтверждённой учётной записью. Далее необходимо заполнить специальную форму и нажать на кнопку отправки. Документ придёт в личный кабинет в течение четырёх рабочих дней.
Отметим, что справку об участии в специальной военной операции также можно получить, обратившись в МФЦ, военкомат по месту воинского учёта, воинскую часть по месту прохождения службы участника СВО либо в Военно‑социальный центр Минобороны.
Напомним, в Хабаровском крае реализуется 46 мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 17 мер поддержки, входящих в Единый базовый стандарт. Это единовременные выплаты, льготы, психологическое и юридическое сопровождение, а также многое другое. Помощь военнослужащим, находящимся на передовой, оказывают и жители региона.