В Госдуме рассказали о льготах на оплату взносов на капремонт

РИА Новости: людям старше 70 лет положены льготы на оплату взносов на капремонт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% -для одиноких граждан старше 80 лет, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Компенсация расходов на оплату взносов на капремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% — для одиноких граждан старше 80 лет», — сказал Свищев.

Кроме того, по его словам, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 50% компенсацию взносов, так же как и ветераны боевых действий.

Парламентарий напомнил, что необходимо прийти в МФЦ и написать заявление, чтобы подтвердить право на получение льготы.

