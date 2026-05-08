В Госдуме рассказали о льготах на оплату взносов на капремонт

«Компенсация расходов на оплату взносов на капремонт предоставляется в размере 50% для граждан, достигших возраста 70 лет, и в размере 100% — для одиноких граждан старше 80 лет», — сказал Свищев.
Кроме того, по его словам, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 50% компенсацию взносов, так же как и ветераны боевых действий.
Парламентарий напомнил, что необходимо прийти в МФЦ и написать заявление, чтобы подтвердить право на получение льготы.
