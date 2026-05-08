В Хабаровском крае высадят сотни саженцев

10 мая в Комсомольске на Амуре пройдёт эколого патриотическая акция «Сад памяти». Участники высадят около ста саженцев лиственницы, ели, пихты и кедра в Силинском парке. Сбор участников назначен на 11:30, старт мероприятия — в 12:00, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Проект реализуется при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и движения «Волонтёры Победы».
Акция носит ежегодный характер и призвана высадить более 27 миллионов деревьев — по числу защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Силинский парк, основанный в 2006 году Рустамом Абдулиным, традиционно служит площадкой для национальных праздников и фестивалей. В 2026 году, объявленном Указом Президента РФ Годом единства народов России, такие мероприятия приобретают дополнительную значимость.
