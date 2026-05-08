Хабаровский дом ветеранов удвоил посещаемость через бережливые технологии

В Хабаровске специальный дом ветеранов № 1 изменил подход к организации досуга для пожилых жителей и получил заметный результат. Об итогах проекта по внедрению бережливых технологий сообщили в краевом правительстве.
Работа шла при поддержке Регионального центра компетенций в рамках федерального проекта «Производительность труда». Он входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
Повод для изменений был понятным — мероприятия в доме ветеранов проходили, но зал заполнялся лишь примерно на 40%. Сотрудники решили выяснить, что действительно интересно проживающим, как сделать события заметнее и как убрать лишнюю нагрузку с тех, кто их готовит.
В учреждении обновили систему анкетирования, добавили регулярные опросы и стали чаще собирать идеи для будущих встреч. Для жителей установили «гостевой ПК», запустили «цифровой час», где рассказывают об онлайн-услугах и защите от мошенников, а в холлах появились мультимедийные экраны с анонсами и фотографиями прошедших мероприятий.
Не забыли и о тех, кто эти мероприятия готовит. Сотрудникам заменили бумажные планы на единый электронный документ, обновили компьютеры, добавили принтер, а в актовом зале повесили светонепроницаемые шторы — специально для тех, кто плохо видит и кому блики на экране мешали смотреть видео. Вроде бы мелочь, но именно такие детали и делают жизнь удобной.
«Результаты проекта очевидны: посещаемость мероприятий выросла, их стало больше, а жители активнее интересуются анонсами», — рассказал директор КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов № 1» Михаил Бурлака.
Раньше на подготовку одного события уходило 14,5 часов, теперь — восемь. Средняя явка подскочила с 30 до 65 человек. И это только начало: опыт признали успешным и собираются тиражировать на другие отделения учреждения.