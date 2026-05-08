В Новосибирске выставили на продажу карманные часы со Сталиным

В Новосибирске на сайте объявлений выставили на продажу карманные часы с изображением Иосифа Сталина. Стоимость лота составляет 29,5 тысячи рублей.
По информации из объявления, изделие выполнено из серебра 800-й пробы и относится к коллекционным предметам. Продавец утверждает, что часы якобы были изготовлены во Франции в послевоенные годы и предназначались для награждения высшего командного состава.
Диаметр механизма составляет 50 мм, в комплект входит кожаный ремешок. В описании подчёркивается редкость предмета и его историческая ценность, также предлагаются варианты доставки по России или личной передачи.
По словам автора объявления, изделие сопровождается подробной историей, связанной с военным периодом и ранними моделями часовых механизмов. Публикация появилась накануне Дня Победы и уже вызвала интерес пользователей.