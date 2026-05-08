Раскрыта хитрая схема мошенников по обману новосибирских пенсионеров

Схема простая: злоумышленники звонят на стационарный телефон и представляются сотрудниками администрации, мэрии или других официальных органов. Сообщают, что пенсионер стал победителем лотереи или акции. А чтобы «оформить приз», под разными предлогами выпрашивают конфиденциальные данные — от паспортных сведений до доступа к «Госуслугам» или банковскому счёту.