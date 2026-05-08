Раскрыта хитрая схема мошенников по обману новосибирских пенсионеров

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил в беседе с NEWS.ru: в российских регионах участились случаи телефонного мошенничества, направленного на пожилых людей.
Схема простая: злоумышленники звонят на стационарный телефон и представляются сотрудниками администрации, мэрии или других официальных органов. Сообщают, что пенсионер стал победителем лотереи или акции. А чтобы «оформить приз», под разными предлогами выпрашивают конфиденциальные данные — от паспортных сведений до доступа к «Госуслугам» или банковскому счёту.
Получив доступ, мошенники берут кредиты на имя жертвы, оформляют микрозаймы или просто выводят сбережения. И только когда обманутый человек обращается в администрацию города, чтобы узнать про «выигрыш», правда всплывает — но деньги уже не вернуть.
Эксперт советует: настоящие чиновники не звонят с сообщениями о выигрышах. Никогда не сообщайте посторонним данные паспорта, СНИЛС, коды из СМС, не переходите по подозрительным ссылкам. Если сомневаетесь — положите трубку и перезвоните в организацию официально, по номеру с сайта.