В Красноярске на 9 Мая запустят дополнительные бесплатные автобусы

В Красноярске запустят шаттлы по еще одному маршруту на главную площадку празднования Дня Победы на правобережье города. Об этом сообщил мэр.
Для удобства жителей Зелёной Рощи и Северного автобусы поедут от конечной остановки «Спортзал» через мост 777. Они будут ходить параллельно с шаттлами через Октябрьский мост. Проезд будет бесплатный.
На дополнительную линию выйдут 10 единиц транспорта. Они подвезут гостей к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ, где можно будет пройти периметр безопасности. Это позволит разгрузить пункты досмотра со стороны улицы Чайковского и сократить там очереди.
«На 9 Мая дорожная обстановка традиционно непростая. К местам праздничных событий лучше добираться шаттлами и на рейсовом общественном транспорте. Прошу отнестись к этому с пониманием», — призвал красноярцев Сергей Верещагин.
