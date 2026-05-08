В Красноярске на 9 Мая запустят дополнительные бесплатные автобусы

В Красноярске запустят шаттлы по еще одному маршруту на главную площадку празднования Дня Победы на правобережье города. Об этом сообщил мэр.

Для удобства жителей Зелёной Рощи и Северного автобусы поедут от конечной остановки «Спортзал» через мост 777. Они будут ходить параллельно с шаттлами через Октябрьский мост. Проезд будет бесплатный.

На дополнительную линию выйдут 10 единиц транспорта. Они подвезут гостей к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ, где можно будет пройти периметр безопасности. Это позволит разгрузить пункты досмотра со стороны улицы Чайковского и сократить там очереди.

«На 9 Мая дорожная обстановка традиционно непростая. К местам праздничных событий лучше добираться шаттлами и на рейсовом общественном транспорте. Прошу отнестись к этому с пониманием», — призвал красноярцев Сергей Верещагин.

