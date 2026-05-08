Эксперт объяснила, как не подцепить клеща в городском парке

Врач общей практики Елена Павлова в разговоре с NEWS.ru предупредила, что подхватить клеща можно даже не выезжая на природу. Эти паразиты давно обитают в городских скверах, на пустырях, некошеных газонах и особенно во влажных затененных местах с высокой травой. Зоны выгула собак тоже в зоне риска.
— Для защиты достаточно соблюдать несколько несложных правил. Передвигайтесь по дорожкам и не залезайте в высокую траву без необходимости. Используйте репелленты — спреи от клещей на основе ДЭТА или перметрина, нанося их на одежду, а не на кожу, — поделилась Павлова.
После прогулки врач советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных. Чаще всего клещи присасываются в паху, подмышках, за ушами и на шее. Одежду для выхода в парк лучше выбирать светлую, с длинными рукавами и плотными манжетами, а штаны заправлять в носки или высокую обувь.