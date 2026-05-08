«Приговорю к спорту». Авербух раскрыл, как воспитывает детей в новом браке

Чем быстрее ребята ответят себе на вопрос, что им нравится, тем быстрее примут активную позицию, чтобы прожить эту жизнь ярко, чтобы получать от неё удовольствие, а не сидеть в стороне и нудить: «А вот я бы мог», «А у этого так». Много всего делается в стране для молодёжи, все двери для них открыты. Войдёте в эту дверь или нет — ваше решение. Не войдёте вы — войдёт другой и закроет её перед вами.