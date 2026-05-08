Авербух раскрыл, как воспитывает детей в новом браке

Илья Авербух сначала вошел в историю спорта как выдающийся фигурист. Но сейчас многие его знают в качестве организатора шоу «Танцы на льду». А еще до сих пор обсуждают его женитьбу на актрисе из «Папиных дочек» Лизе Арзамасовой, которая сильно моложе его.
Корреспондент krsk.aif.ru расспросила олимпийского призера о его маленьких детях, отношениях с партнершами и планах на будущее.
Заноза олимпиады-2002.
Елена Бухтоярова, корреспондент krsk.aif.ru: За парой фигуристов Авербух — Анисина следили многие. Но в 2002 году на Олимпиаде вы взяли серебро с Ириной Лобачёвой, уступив золото бывшей партнёрше с разницей в один голос. Как пережили?
Илья Авербух: Тема достойна сценария для кинофильма. Между мной и Ириной Лобачёвой возникла симпатия. На тот момент с партнёршей Мариной Анисиной у нас был сложный этап, становление характера — мне 16 лет, Марине — 15. Сейчас не можем понять, что выясняли друг с другом. А тогда для себя я решил, что, если буду кататься с человеком, в которого влюблён, будет «вау». С Мариной расстались. Встал в пару с Ириной. Оговорюсь сразу: смешивать работу и отношения — не самое мудрое решение.
Марина уехала во Францию к новому партнёру Гвендалю Пейзера. В России очень сильное фигурное катание, во Франции слабее. Мы с Ириной стали условно третьим номером сборной России, а Марина во Франции — номером один. Вокруг них началось движение, их стали поднимать, а мы даже не могли отобраться на чемпионат Европы и мира, оказались в роли догоняющих. К Олимпиаде Марина с Гвендалем уже были чемпионами мира. Наши пары встретились нос к носу. Результат знаете.
Когда стоял на второй ступени, чувствовал разочарование. Не потому, что Марина обогнала, а потому что я не выиграл свою Олимпиаду. Для спортсмена есть одно место — первое. Остальные — утешительные.
Представьте: четверо судей (итальянский, швейцарский, немецкий, российский) нам ставят первое место, пятеро — второе. И последние, представляющие Литву, Азербайджан, Украину, живут в России. По сути, россияне. Надо ещё помнить, что перед нашими выступлениями был скандал с парой Сихарулидзе — Бережная. Судей тогда обвинили в сговоре, поэтому часть их боялась. Когда это понимаешь, становится проще. Но выглядит всё равно так, будто ты оправдываешься.
— Какие выводы вы тогда сделали?
— В моменте, конечно, расстроился. Но я многого добился в жизни благодаря тому, что не получил там полную сатисфакцию! Живу по принципу «что случилось, того нельзя изменить». Бесконечный анализ прошлого не имеет смысла. Банально звучит, но главное — не опускать рук. Пережить, разозлиться, пойти и выиграть! Я считаю, что сейчас я по факту выиграл: поставил много шоу, получил две награды «ТЭФИ» за ТВ-проекты, большое количество театральных премий, являюсь ведущим постановщиком в стране. Может быть, та заноза с Олимпиады-2002 и является моим мотиватором.
Без лужайки и бабушек.
— Мир постоянно меняется. Подросткам не всегда легко понять, на какие примеры ориентироваться. Как найти себя?
— Лёгких времён не бывает. Глядя на старшего сына Мартина, его поиски себя, я тоже переживаю. У меня в своё время не было вопросов, куда пойти учиться, где развиваться. А он мечется.
Чем быстрее ребята ответят себе на вопрос, что им нравится, тем быстрее примут активную позицию, чтобы прожить эту жизнь ярко, чтобы получать от неё удовольствие, а не сидеть в стороне и нудить: «А вот я бы мог», «А у этого так». Много всего делается в стране для молодёжи, все двери для них открыты. Войдёте в эту дверь или нет — ваше решение. Не войдёте вы — войдёт другой и закроет её перед вами.
— Вы спортсмен и многодетный отец. Где золотая середина в воспитании спортивного характера?
— Старшему сыну 22 года. Он студент РАНХиГС, остался в аспирантуре. Мартин нашёл себя в киберспорте. Поначалу я реагировал так же, как многие родители: «Я выкину эту приставку! Почитай лучше книгу!» Но он стал приносить дипломы с благодарностью за воспитание прекрасного сына, капитана команды по киберфутболу, стал в РАНХиГС уважаемым человеком. Мартину нравится создавать игры, дизайн — это его путь.
Что касается юных наших с Лизой созданий — Льва (четыре года) и Лии (год и восемь месяцев), то Лию я хотел бы «приговорить» к фигурному катанию, как «приговорила» меня когда-то мама. Получится или нет — посмотрим.
Лев — поэт. Характер у него не спортивный. На футболе бежит, ведёт мяч, но его перехватывает другой мальчик, и Лев спокойно отдаёт. Я сразу понял, что это тоже характер. Стоит ли Льва гнать туда, где «быстрее, выше, сильнее»? Он прилично играет в шахматы, занимается развивающими историями. Наша задача — и детям помочь, и свою жизнь не потерять.
Человек без моста.
— Вы стали режиссером церемоний открытия и закрытия Универсиды-2019 в Красноярске. Ее признали одной из самых лучших в истории. Что для вас такая оценка?
— Я благодарен красноярской земле, подарившей мне шанс войти в историю. Два года готовились церемонии открытия и закрытия Универсиады-2019, масштабного действия зимних игр, в них участвовали спортсмены из разных стран. Когда закончилась церемония открытия, я задал вопрос Владимиру Путину, который на ней присутствовал: «Как вам?» Президент лаконично ответил: «Мне понравилось. Авербух молодец!» У меня в офисе теперь висит плакат с этими словами.
— Но ведь не всё тогда было гладко?
— Еду по красноярскому мосту, вспоминаю детали: как вымучил всех огнём, который, перелетая через Енисей, должен был зажечь чашу, как волновался за 170 дощечек, поднимавших мост в «Платинум Арене» — не все на репетиции срабатывали. Если бы был срыв на церемонии, я так и остался бы в народе человеком, у которого «не поднялся мост». И фигура собаки, которая зависала. Всё в нужный момент сработало, но я рисковал.
Дом на льду.
— У вас теперь огромный опыт в спорте и в организации мероприятий. Что сложнее — выстроить спортивную карьеру или организовать ледовое шоу?
— Волна внимания после олимпийского серебра через месяц утихла. И вот я думаю, что мне делать? Мы десять лет тренировались в США. Там всё стабильно: кредит на дом, лужайка, бабушки, которые будут платить по сто долларов за час, и ты будешь их тренировать. Но я сказал Ире: возвращаемся домой. Там одно понимание, один язык, там я смогу реализоваться. За этот шаг я себе благодарен. Горжусь тем, что не смалодушничал.
Вторая половина жизни мне дороже. Колоссальный интерес к моим проектам «Звёзды на льду». Четыре сезона мы по просмотрам практически сравнивались с новогодним поздравлением президента. Не могу этим не гордиться. Мне дороже, что смог не потеряться после спорта. Основная задача спортсмена — чётко выполнять задачи тренера. Чем меньше анализируешь, тем лучше. А в организационной работе есть история.
— Есть ли творческая мечта, которую вы хотели бы реализовать?
— Мне хочется построить ледовый театр. Не только для ледовых постановок, а с комфортной домашней обстановкой, пространство, где есть и лёд, и место для зрителя. У меня действительно большое количество мероприятий, я благодарен за это судьбе, но я всё время куда-то мчусь, бегу, а хочется приходить к себе домой и творить. Наверное, это возрастная история, но это моя мечта, я к ней стремлюсь. Надеюсь, успею это сделать.