Военный оркестр в Хабаровске поздравил 96-летнего труженика тыла с 9 Мая

Виктор Александрович Нигей принимал поздравления накануне Дня Победы.

Источник: Хабаровский край сегодня

Доброй традицией в Хабаровске стали поздравления ветеранов и тружеников тыла на дому накануне 9 Мая. Концерты проходят во дворах пожилых жителей краевой столицы, волонтёры и военнослужащие поздравляют их с праздником. Поздравления принимал труженик тыла Виктор Александрович Нигей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В гости к труженику тыла приехали добровольцы волонтёрского движения «Мы едины» и военнослужащие Восточного военного округа. Оркестр ВВО исполнил фронтовые песни, которым подпевал Виктор Александрович и все собравшиеся на концерте. Труженик тыла исполнил тур вальса под аккомпанемент оркестра.

Виктор Александрович Нигей родился в 1930 году. Во время Великой Отечественной войны, как тысячи подростков по всей стране, работал в тылу, на заводе, приближая Победу. Военные годы он вспоминает со слезами.