В РФ хотят раз в год выдавать выплаты семьям с детьми, это может быть приурочено к одному празднику

В РФ предложили ввести единовременное пособие для семей с детьми, приурочив его выплату к 1 июня — Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
В первую очередь такие выплаты должны начисляться многодетным семьям, отметил он.
«Многодетным нужна особая поддержка. Но в идеале, конечно, все семьи с детьми должны получать такие единовременные выплаты», — сказал Владислав Гриб агентству ТАСС.
Кроме того, Гриб предложил 1 июня приглашать родителей лучших учеников в школы и благодарить их за воспитание детей.
Напомним, за 10 лет максимальный размер выплат по уходу за ребенком в России увеличился в четыре раза.
Тем временем стало известно, что работающие родители с двумя и более детьми могут получить новую семейную выплату в России.