Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Участие учителей в проведении государственной итоговой аттестации — ЕГЭ и ОГЭ рекомендуется дополнительно оплачивать, размер выплаты устанавливают региональные власти. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.
«Условие о возможности привлечения педагогического работника к участию в проведении ГИА с обеспечением выплаты компенсации за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с педагогическим работником по основному месту работы», — говорится в документе.
Размер и порядок выплаты компенсации регионы устанавливают самостоятельно, отмечается в рекомендациях.
В трудовом договоре указываются виды и содержание работ в рамках мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, сроки и требования, а также размер и порядок оплаты выполненных работ.
При этом педагогические работники, привлекаемые к проведению ГИА, освобождаются на время от основной работы.
Участие учителей в проведении пробных экзаменов также не входит в их непосредственные обязанности, является дополнительной работой, поэтому может осуществляться только с их письменного согласия и после определения условий.