Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ

Размер и порядок выплаты компенсации регионы устанавливают самостоятельно, отмечается в документе.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Участие учителей в проведении государственной итоговой аттестации — ЕГЭ и ОГЭ рекомендуется дополнительно оплачивать, размер выплаты устанавливают региональные власти. Это следует из рекомендаций Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.

«Условие о возможности привлечения педагогического работника к участию в проведении ГИА с обеспечением выплаты компенсации за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с педагогическим работником по основному месту работы», — говорится в документе.

Размер и порядок выплаты компенсации регионы устанавливают самостоятельно, отмечается в рекомендациях.

В трудовом договоре указываются виды и содержание работ в рамках мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, сроки и требования, а также размер и порядок оплаты выполненных работ.

При этом педагогические работники, привлекаемые к проведению ГИА, освобождаются на время от основной работы.

Участие учителей в проведении пробных экзаменов также не входит в их непосредственные обязанности, является дополнительной работой, поэтому может осуществляться только с их письменного согласия и после определения условий.