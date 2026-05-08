Новосибирцам назвали варианты отдыха дешевле 50 тысяч рублей на двоих

Турагент Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, как россияне с бюджетом 50 тысяч рублей могут организовать мини-путешествие на выходные вдвоём.
По её словам, этой суммы вполне хватит на пару дней в Сочи, Санкт-Петербурге или ближнем Подмосковье. Выбор направления зависит от того, какой отдых вы предпочитаете: пляжный, культурный или спокойный загородный.
А вот с Калининградом сложнее: добраться туда можно только самолётом, и перелёт съест львиную долю бюджета. Поэтому при ограниченной сумме эксперт советует рассмотреть более доступные варианты.
Если планируете отдых дольше двух дней, лучше обратить внимание на пансионаты или санатории с трёхразовым питанием и оздоровительной программой без лечебной нагрузки — так вы получите максимум комфорта и пользы за те же деньги.